(CercleFinance.com) - Rubis dévisse de -9% vers 25,8E et s'enfonce assez nettement sous le support des 26,15E du 5 août : le titre se retrouve proche d'un comblement du 'gap' des 25,38E du 7 mars et pourrait revenir tester dans la foulée le support des 24,3E du 29 février.





