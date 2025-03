Rubis: deux nominations au collège de gérance information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Dans le cadre du processus de succession de ses fondateurs, Rubis fait part de la nomination, à compter du 1er octobre, de Jean-Christian Bergeron et de Marc Jacquot comme gérants non commandités, sous réserve de l'agrément de la prochaine AG.



Jean-Christian Bergeron est directeur général de Rubis Énergie, la branche distribution d'énergies du groupe, depuis le 1er janvier 2025, et Marc Jacquot, directeur financier du groupe, membre du comité de direction depuis mars 2024.



Ces nominations permettront d'assurer une transition ordonnée au sein du collège de la gérance de Rubis. Ses fondateurs Gilles Gobin et Jacques Riou ont l'intention de quitter leurs fonctions au sein du collège à l'issue de l'AG qui se tiendra en 2027.





