 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rubis dans le haut de sa fourchette d'EBITDA en 2025
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 08:38

Rubis publie un résultat net part du groupe en hausse de 19% à 309 MEUR au titre de 2025, hors plus-value de cession de Rubis Terminal (RT) en 2024 (-10% en publié), et un EBITDA de 741 MEUR, dans la partie haute de la fourchette de guidance de 710 à 760 MEUR ( 3% en publié).

Le groupe spécialisé dans le domaine de l'énergie explique que sa "solide performance opérationnelle a compensé positivement les effets défavorables de la variation du taux de change EUR/USD, portée par l'exécution rigoureuse de sa stratégie".

L'EBITDA est ressorti en hausse de 7% à 772 MEUR à taux de change EUR/USD constant et à hyperinflation constante. Le cash-flow opérationnel a augmenté de 10% à 735 MEUR, soutenu par une amélioration du résultat financier ainsi que de la performance opérationnelle.

"Avec un levier corporate de 0,9 fois, la solidité de notre bilan nous offre la flexibilité nécessaire pour investir et poursuivre la croissance de notre dividende, pour la 30e année consécutive", indique Rubis, qui propose ainsi de distribuer 2,07 EUR par action ( 2%).

"Pour 2026, Rubis vise un EBITDA groupe compris entre 740 MEUR et 790 MEUR, soutenu par une discipline financière rigoureuse et la diversification de son portefeuille", ajoutent ses gérants Clarisse Gobin-Swiecznik, Jean-Christian Bergeron et Marc Jacquot.

Valeurs associées

RUBIS
34,560 EUR Euronext Paris -3,08%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank