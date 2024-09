Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rubis : casse le support des 24,3E, peut filer vers les 23E information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 15:18









(CercleFinance.com) - Rubis dévisse de -5% sous 24E et comble au passage le 'gap' des 25,38E du 7 mars.

Le titre menace clairement le support des 24,3E du 29 février et pourrait s'enfoncer rapidement au contact du plancher des 23E du 18 janvier au 12 février.







