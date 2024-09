Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rubis: BPA semestriel en baisse, objectifs 2024 confirmés information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 18:26









(CercleFinance.com) - Rubis publie un chiffre d'affaires de 3339 ME au titre du 1er semestre 2024, stable par rapport à la même période un an plus tôt.



Le résultat brut d'exploitation (RBE) ressort quant à lui à 358 ME (-12%), pour un résultat opérationnel courant (ROC) de 257 ME (-20%).



Le résultat net consolidé part du groupe ressort finalement à 130 ME, soit une baisse de 24% (ou -4% à base comparable), laissant apparaître un BPA dilué de 1,25 euro (-25%).



'En dépit de quelques éléments exceptionnels affectant notre résultat net, je suis convaincue que nous atteindrons nos objectifs pour l'année et je reste confiante quant à la poursuite de la croissance du Groupe et à son développement futur', a commenté Clarisse Gobin-Swiecznik, Gérante, qui met notamment en avant la forte génération de cash-flow opérationnel (352 ME, en hausse de 6 % vs S1 2023).



Les objectifs 2024 sont donc réitérés avec un RBE Groupe qui devrait s'établir entre 725 ME et 775 ME. Le résultat net part du Groupe devrait rester 'stable' tandis que la confiance dans la croissance des dividendes est également renouvelée.





