Rubis : +9% vers 32E, au plus haut depuis juin 2024
15/09/2025

Rubis s'envole de +9% vers 32E, le titre referme le 'gap' des 31,66E du 11 juin 2024 et se hisse au plus haut depuis juin 2024 et tout proche d'un retracement du zénith des 34E du 8 avril 2024.
L'objectif suivant serait le test de l'ex-plancher des 35,5E du 11 mai 2021.

