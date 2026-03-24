Rubio témoigne contre un ancien député dans une affaire d'agent étranger au Venezuela

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* Le secrétaire d'État est appelé par les procureurs à témoigner contre un ancien allié politique

* David Rivera accusé d'avoir agi en tant qu'agent non enregistré du Venezuela

* Rubio déclare qu'il n'était pas au courant du contrat de Rivera avec Citgo

(Ajoute des détails du contre-interrogatoire dans les paragraphes 12-15) par Luc Cohen

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a témoigné mardi que son ami de longue date et ancien membre du Congrès américain David Rivera ne lui a pas dit qu'il avait un contrat de 50 millions de dollars avec une entreprise appartenant à l'État vénézuélien lorsqu'il a participé à une réunion sur le Venezuela avec Rivera en 2017.

Rivera, 60 ans, est jugé pour des accusations criminelles fédérales d'avoir agi en tant qu'agent non enregistré du gouvernement du président vénézuélien évincé Nicolas Maduro pour tenter d'alléger la pression des États-Unis sur le pays. M. Rivera a plaidé non coupable et ses avocats affirment qu'il travaillait pour aider l'opposition à se débarrasser de M. Maduro. Le témoignage de Rubio l'a brièvement éloigné de Washington, où il s'est engagé dans une diplomatie de haut niveau autour de la guerre du président américain Donald Trump en Iran, et l'a conduit au tribunal fédéral du centre-ville de Miami, sa ville natale, où sa carrière politique a débuté.

Rubio a déclaré aux jurés que Rivera, lors d'une réunion en juillet 2017, lui avait dit qu'il était en contact avec des initiés au Venezuela qui avaient convaincu Maduro de se retirer.

Rubio a déclaré qu'il était sceptique quant à l'efficacité de ce stratagème, mais qu'il avait brièvement dit à Trump le lendemain qu'"il pourrait se passer quelque chose au Venezuela" et qu'il le tiendrait au courant.

Interrogé par le procureur Harold Shimkat, M. Rubio a déclaré qu'il ne savait pas que la société de M. Rivera avait été payée par le raffineur de pétrole américain Citgo Petroleum

PDVSAC.UL , une filiale de la compagnie pétrolière nationale du Venezuela.

S'il l'avait su, a déclaré Rubio, "je n'aurais pris aucune mesure ultérieure dans cette affaire."

RIVERA DIT QU'IL A ESSAYÉ D'AIDER L'OPPOSITION VÉNÉZUÉLIENNE

M. Rivera a représenté le sud de la Floride à la Chambre des représentants des États-Unis de 2011 à 2013.

Rubio a déclaré que lui et Rivera - tous deux républicains cubano-américains et opposants déclarés aux gouvernements de gauche à Cuba et au Venezuela - étaient des amis proches et des colocataires au début de leur carrière politique.

Dans son exposé introductif lundi, l'avocat de la défense Edward Shohat a déclaré que les interactions de Rivera avec Rubio étaient distinctes de son contrat avec Citgo. Il a ajouté que le travail de Rivera pour Citgo était lié aux affaires, et non à la politique, et qu'il n'avait donc pas à s'enregistrer en tant qu'agent étranger. Lors du contre-interrogatoire du plus haut diplomate américain, M. Shohat a cherché à mettre en évidence ses relations étroites avec M. Rivera et leur convergence en matière de politique latino-américaine. Il a montré aux jurés une photo de Rubio et de Rivera, beaucoup plus jeunes, lors du mariage d'un ami commun. Rubio, après avoir examiné un exemplaire de ses mémoires que Shohat lui a remis, a confirmé qu'il avait fait référence à Rivera dans les remerciements du livre. "Vous n'avez jamais entendu David Rivera dire un mot favorable à Nicolas Maduro au Venezuela, n'est-ce pas?" "Pas que je me souvienne", a répondu Rubio. À la fin de son contre-interrogatoire, à la demande de M. Shohat, M. Rubio a signé l'exemplaire du livre de l'avocat de la défense.

MADURO CAPTURÉ EN JANVIER

Les forces spéciales américaines ont capturé Maduro lors d'un raid à Caracas le 3 janvier et l'ont emmené à New York pour qu'il réponde d'accusations de trafic de stupéfiants. Il a plaidé non coupable.

Depuis l'éviction de M. Maduro, le Venezuela est dirigé par intérim par Delcy Rodriguez, et les relations avec Washington se sont améliorées.

Les jurés ont vu un discours prononcé par Rubio au Sénat en 2017, dans lequel il disait qu'il y avait encore une chance pour une transition au Venezuela sans vengeance. Rubio a déclaré que Rivera lui avait dit que les initiés du gouvernement Maduro craignaient les représailles de l'opposition s'ils quittaient le pouvoir.

"Paradoxalement, ces propos correspondent tout à fait à ce que nous essayons d'accomplir aujourd'hui au Venezuela", a déclaré M. Rubio.