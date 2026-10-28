RTX prolonge jusqu'en 2037 le contrat de maintenance avec Air Europa

La compagnie aérienne espagnole a renouvelé son accord exclusif avec Collins Aerospace, filiale du groupe américain, pour la maintenance des nacelles de ses Boeing 787.

RTX annonce que sa filiale Collins Aerospace a prolongé jusqu'en 2037 son contrat exclusif avec Air Europa portant sur la maintenance des nacelles et des inverseurs de poussée de ses Boeing 787. Cet accord vise à améliorer la fiabilité opérationnelle de la flotte, la planification des interventions et la maîtrise des coûts.

Le dispositif prévoit notamment une assistance rapide en cas d'immobilisation d'un appareil et une meilleure anticipation des opérations de maintenance afin de limiter les interruptions imprévues.

Air Europa prévoit également de stocker des nacelles sur sa base principale et de recourir à un système d'échange standard, afin d'améliorer la disponibilité des pièces et d'optimiser les coûts de maintenance, de transport et de location.

Le titre RTX a conclu la séance sur un repli de 1,4% hier à Wall Street. Le titre affiche une progression de l'ordre de 6% depuis le début de l'année.