RTX grimpe après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - ** Les actions de l'entreprise de défense RTX Corp

RTX.N sont en hausse de 2,2 % à 200,20 $ avant le marché

** La société relève ses prévisions de bénéfices et de revenus pour 2026 , citant la forte demande d'armes et de ventes sur le marché secondaire

** RTX bénéficie de l'empressement du Pentagone à augmenter ses stocks d'armes en raison des conflits mondiaux et de la forte demande de maintenance et de réparation d'avions, les compagnies aériennes utilisant plus longtemps des jets plus anciens

** La société s'attend maintenant à un bénéfice ajusté par action pour l'année entière de 6,7 à 6,9 dollars, contre 6,6 à 6,8 dollars précédemment

** RTX a revu à la hausse ses prévisions de revenus pour 2026, les situant entre 92,5 et 93,5 milliards de dollars, contre 92 à 93 milliards de dollars précédemment

** A la dernière clôture, l'action RTX a progressé de 6,7 % depuis le début de l'année