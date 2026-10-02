RTX décroche un contrat de missiles pouvant atteindre 24,4 MdsUSD

Le groupe de défense renforce son carnet de commandes avec un contrat pluriannuel majeur portant sur les intercepteurs SM-6 destinés à l'US Navy. L'accord doit permettre d'accroître sensiblement les capacités de production afin de répondre à la demande pour ces missiles polyvalents.

RTX annonce que sa filiale Raytheon a obtenu un contrat de 5 ans, assorti de 2 années supplémentaires en option, d'une valeur pouvant atteindre 24,4 milliards de dollars pour la fourniture d'intercepteurs Standard Missile-6 (SM-6).

Cette commande à long terme doit assurer un approvisionnement régulier de l'US Navy et augmenter sensiblement la disponibilité de ces missiles, capables de mener des frappes offensives et des missions de défense antimissile.

Raytheon indique avoir renforcé ses effectifs, ses partenariats avec l'industrie de défense et l'automatisation de sa production afin d'accroître ses capacités. Le SM-6 peut assurer des missions de défense antiaérienne, de lutte antinavire et de défense contre les missiles balistiques.

Réagissant à cette information, Jefferies confirme son conseil d'achat sur le titre RTX, avec un objectif de cours inchangé à 250 USD.

Le broker considère que ce contrat accroît sensiblement la visibilité sur l'un des programmes de missiles prioritaires de Raytheon alors que le budget 2027 prévoit une montée de la production du SM-6 de 139 à plus de 500 unités par an.

Pour l'analyste, la croissance de Raytheon devrait atteindre un taux annuel moyen de 9% entre 2026 et 2028, soutenue notamment par les missiles, avec une progression particulièrement forte attendue dans la défense terrestre et aérienne.