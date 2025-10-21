 Aller au contenu principal
RTX bondit après le relèvement de ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

21 octobre - ** Les actions de RTX RTX.N font un bond de10 % à 177,07 $

** L'entreprise aérospatiale relève ses prévisions de bénéfices et derevenus pour 2025 en raison de la forte demande pour ses moteurs d'avion Pratt & Whitney et ses produits de défense

** Il relève ses prévisions de bénéfice par action (BPA) ajusté pour 2025 à 6,10-6,20 $ contre 5,80-5,95 $ précédemment; les ventes ajustées sont estimées entre 86,5 et 87,0 milliards de dollars, contre 84,75 à 85,5 milliards de dollars précédemment

** Les courtiers évaluent l'action à "acheter" en moyenne; leur PT médian est de 173,5 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, la hausse de ~53% de RTX, propriétaire de Pratt, depuis le début de l'année, était inférieure à la hausse de ~90% de son rival GE Aerospace.

Valeurs associées

RTX
177,920 USD NYSE +10,74%
