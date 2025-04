RTX: augmentation de 10% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 15:03









(CercleFinance.com) - Le groupe d'aéronautique et de défense RTX indique avoir engrangé un BPA ajusté en hausse de 10% à 1,47 dollar au titre des trois premiers mois de 2025, pour des revenus en progression de 5% à 20,3 milliards de dollars (+8% en organique hors cessions).



'La croissance organique a été généralisée et tirée par la vigueur du marché des pièces de rechange commerciales, qui a augmenté de 21% sur un an, en raison de la demande continue pour nos produits et solutions de pointe', explique son CEO Chris Calio.



Fort d'un carnet de commandes de 217 milliards de dollars, la maison-mère de Collins Aerospace, Pratt & Whitney et Raytheon confirme viser en 2025 un BPA ajusté de six à 6,15 dollars, et des revenus de 83 à 84 milliards (dont une croissance organique de 4 à 6%).





