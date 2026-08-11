RTL relève son objectif de chiffre d'affaires pour 2026

(Zonebourse.com) - RTL Group a relevé mardi son objectif de chiffre d'affaires pour l'année 2026, soutenu par l'impact positif de l'intégration de Sky Deutschland, bouclée le 1er juin dernier.

Le groupe européen de diffusion de télévision et de radio, dont le géant allemand des médias Bertelsmann est actionnaire majoritaire, table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 7,1 et 7,2 milliards d'euros, contre un précédent objectif allant de 6,1 à 6,2 milliards.

Avec l'acquisition de Sky, le groupe audiovisuel a vu son chiffre d'affaires sur le 1er semestre grimper de 3,9% pour atteindre 2,9 milliards d'euros.

En données organiques, l'activité a progressé de 0,1%, le dynamisme de ses recettes publicitaires dans le numérique ( 10,9%) ayant plus que compensé le repli de ses revenus publicitaires dans la télévision (-4%).

La rentabilité portée par la croissance du streaming

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté du groupe a augmenté de 49% sur la période, à 239 millions d'euros, sous l'effet de l'intégration de Sky Deutschland, de la vigueur de ses activités de streaming et des bonnes performances de sa division de production Fremantle, qui ont plus que contrebalancé les investissements réalisés par M6 à l'occasion de la Coupe du Monde de football.

Le revenu des activités liées au streaming, en hausse de 20,7%, a contribué à hauteur de plus de 10% au chiffre d'affaires total.

Le groupe a confirmé son objectif d'un Ebitda ajusté de 725 millions d'euros pour 2026, appelé selon lui à atteindre 1 milliard d'euros à moyen terme.

L'action RTL s'adjugeait 0,8% à près de 32,5 euros à Francfort suite à cette publication, après avoir démarré la séance sur des gains de près de 4%.

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