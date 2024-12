RS 2024 : point bas d’un exercice de transition

Après le recul de c.-46% de son activité au S1, le groupe a logiquement publié des résultats semestriels en baisse. La marge brute est ressortie à 6,5 M€ (vs 9,9 M€ au S1 l’an passé). Cependant, le taux de MB a progressé de +2,5 points grâce à un mix produit favorable. L’EBITDA était en recul limité à -1,3 M€ (vs +1,4 M€ au S1 l’an passé) et intègre une réduction des charges fixes et des coûts ponctuels liés au plan de licenciement. Dans un marché attendu plus dynamique l’an prochain, nous pensons qu’Innelec sera bien positionné par rapport à ses concurrents, du fait (1) de l’optimisation de sa structure de coûts (3,3 M€ d’économies visées en année pleine), (2) de positions de marché solides et (3) d’une situation financière toujours saine (excédent net de trésorerie, hors IFRS 16 et factor) pour saisir des opportunités (rachat d’action, croissance externe…). Achat Fort réitéré et OC à 5,2 € (vs 5,6 €).