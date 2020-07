Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-USA 2020-Des républicains redoutent une ingérence électorale de la Chine via TikTok Reuters • 29/07/2020 à 13:31









(Rpt mot manquant dernier paragraphe) WASHINGTON, 29 juillet (Reuters) - Un groupe de sénateurs républicains de premier plan a demandé à l'administration de Donald Trump de se pencher sur TikTok, estimant que ce très populaire réseau social chinois pourrait peser sur l'élection américaine du 3 novembre prochain. Dans une lettre datée de mardi, le sénateur de Floride Marco Rubio, son collègue de l'Arkansas Tom Cotton et d'autres législateurs accusent TikTok de censurer certains contenus, notamment une vidéo dénonçant le sort réservé à la minorité ouïghoure par la Chine. La lettre fait aussi état de tentatives de manipulation par Pékin du débat politique aux Etats-Unis. "Nous sommes très préoccupés par le fait que (le Parti communiste chinois) puisse se servir de son contrôle sur TikTok pour déformer ou manipuler les discours (politiques) afin de semer la discorde parmi les Américains et d'obtenir le résultat qu'il escompte", écrivent-ils dans cette lettre adressée au directeur du renseignement national (DNI), au secrétaire par intérim du département de la Sécurité intérieure (DHS) et au directeur du FBI. Un porte-parole de TikTok a déclaré que l'application vidéo, très prisée des adolescents, avait une politique très stricte en matière de désinformation. Il a ajouté que la modération des contenus sur le site, effectuée par une équipe basée en Californie, n'était soumise à l'influence d'aucun gouvernement étranger. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a dit de son côté que la Chine n'avait aucun intérêt particulier dans le processus électoral aux Etats-Unis et a demandé à ce qu'on cesse de s'en prendre aux entreprises chinoises. TikTok est dans le viseur de l'administration américaine sur fond de détérioration des relations entre Washington et Pékin sur des dossiers aussi divers que le commerce, la pandémie de coronavirus ou le renforcement de l'emprise de la Chine sur Hong Kong. Le directeur de cabinet de la Maison blanche, Mark Meadows, a déclaré ce mois qu'une décision serait prise pour faire face à la menace posée par TikTok sur la sécurité nationale des Etats-Unis. Le mois dernier, des utilisateurs de TikTok ont déclaré avoir en partie "saboté" le meeting de campagne de Donald Trump de Tulsa, qui n'avait pas attiré les foules attendues. Ils se sont mobilisés pour s'inscrire en ligne, bloquant une partie des places sans avoir jamais eu l'intention de s'y rendre. (Alexandra Alper version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

