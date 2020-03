Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Une attaque de Boko Haram fait 92 morts dans l'armée tchadienne Reuters • 25/03/2020 à 09:42









(Rpt coquille titre) N'DJAMENA, 25 mars (Reuters) - Une attaque des djihadistes de Boko Haram a fait 92 morts et 47 blessés dans les rangs de l'armée tchadienne, qui n'avait jamais subi d'aussi lourdes pertes, a annoncé mardi le président Idriss Déby. Les faits se sont déroulés lundi à Boma, sur une île du lac Tchad, dans l'ouest du pays, où les forces tchadiennes, nigérianes et nigériennes combattent le mouvement islamiste depuis plusieurs années. "J'ai participé à de nombreuses opérations (...) mais jamais dans notre histoire nous n'avons perdu autant d'hommes à la fois", a déclaré le chef de l'Etat lors d'une visite sur les lieux de l'attaque. Les actes imputés à Boko Haram, qui a pris les armes en 2009 dans le nord-est du Nigeria, ont fait plus de 30.000 morts et deux millions de déplacés. (Madjiasra Nako, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.