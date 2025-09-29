RPT POINT MARCHÉS-Wall St termine en hausse, la perspective de "shutdown" sans effet

Le Dow Jones .DJI gagne 0,15%

Le S&P 500 .SPX gagne 0,26%

Le Nasdaq .IXIC a gagne 0,48%

Le Nasdaq Composite et le S&P 500 ont terminé en légère hausse lundi, tandis que le Dow Jones est resté quasi stable, les investisseurs misant sur les poids lourds technologiques malgré les incertitudes liées à une possible fermeture du gouvernement américain et aux propos restrictifs d'une responsable de la Réserve fédérale.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,15%, ou 68,78 points, à 46.316,07 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 17,51 points, soit 0,26% à 6.661,21 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 107,09 points, soit 0,48% à 22.591,154 point

Le secteur technologique a offert le plus fort soutien au S&P 500, porté par les paris sur la croissance de l'intelligence artificielle et les anticipations de nouvelles baisses de taux d'intérêt, alors que la Fed continue de lutter contre une inflation persistante et un marché du travail incertain.

L'un des principaux points d'attention de Wall Street cette semaine est le bras de fer entre Républicains et Démocrates sur le financement du gouvernement, qui pourrait entraîner une fermeture dès mercredi, premier jour de l'exercice budgétaire 2026 aux États-Unis.

Bien que le département du Travail se prépare à un éventuel report de la publication des chiffres de l'emploi de septembre en cas de fermeture, cela ne semble pas être le principal moteur du marché, selon Lindsey Bell, stratégiste en chef chez 248 Ventures à Charlotte, Caroline du Nord.

"Les investisseurs s'accrochent aux éléments positifs", a déclaré Lindsey Bell, citant les espoirs d'assouplissement monétaire et les signes de résilience économique observés dans les dernières données sur le logement et la consommation.

Avec la forte baisse des prix du pétrole, le secteur de l'énergie SPNY a accusé le plus fort repli parmi les 11 grands secteurs du S&P 500.

Le secteur technologique SPLRCT a été le plus performant, soutenu notamment par Nvidia NVDA.O , leader des puces IA, et Microsoft MSFT.O .

Electronic Arts EA.O a bondi de 4,49% après que l'éditeur de jeux vidéo a accepté d'être retiré de la cote dans le cadre d'une opération de 55 milliards de dollars, alimentant les espoirs d'un regain d'activité sur le marché des fusions-acquisitions, selon Lindsey Bell, qui y voit "la confirmation que le marché du M&A est ouvert"