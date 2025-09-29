 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 043,75
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

RPT POINT MARCHÉS-Wall St termine en hausse, la perspective de "shutdown" sans effet
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 22:25

(Répétition mastic dernier paragraphe)

*

Le Dow Jones .DJI gagne 0,15%

*

Le S&P 500 .SPX gagne 0,26%

*

Le Nasdaq .IXIC a gagne 0,48%

Le Nasdaq Composite et le S&P 500 ont terminé en légère hausse lundi, tandis que le Dow Jones est resté quasi stable, les investisseurs misant sur les poids lourds technologiques malgré les incertitudes liées à une possible fermeture du gouvernement américain et aux propos restrictifs d'une responsable de la Réserve fédérale.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,15%, ou 68,78 points, à 46.316,07 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 17,51 points, soit 0,26% à 6.661,21 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 107,09 points, soit 0,48% à 22.591,154 point

Le secteur technologique a offert le plus fort soutien au S&P 500, porté par les paris sur la croissance de l'intelligence artificielle et les anticipations de nouvelles baisses de taux d'intérêt, alors que la Fed continue de lutter contre une inflation persistante et un marché du travail incertain.

L'un des principaux points d'attention de Wall Street cette semaine est le bras de fer entre Républicains et Démocrates sur le financement du gouvernement, qui pourrait entraîner une fermeture dès mercredi, premier jour de l'exercice budgétaire 2026 aux États-Unis.

Bien que le département du Travail se prépare à un éventuel report de la publication des chiffres de l'emploi de septembre en cas de fermeture, cela ne semble pas être le principal moteur du marché, selon Lindsey Bell, stratégiste en chef chez 248 Ventures à Charlotte, Caroline du Nord.

"Les investisseurs s'accrochent aux éléments positifs", a déclaré Lindsey Bell, citant les espoirs d'assouplissement monétaire et les signes de résilience économique observés dans les dernières données sur le logement et la consommation.

Avec la forte baisse des prix du pétrole, le secteur de l'énergie SPNY a accusé le plus fort repli parmi les 11 grands secteurs du S&P 500.

Le secteur technologique SPLRCT a été le plus performant, soutenu notamment par Nvidia NVDA.O , leader des puces IA, et Microsoft MSFT.O .

Electronic Arts EA.O a bondi de 4,49% après que l'éditeur de jeux vidéo a accepté d'être retiré de la cote dans le cadre d'une opération de 55 milliards de dollars, alimentant les espoirs d'un regain d'activité sur le marché des fusions-acquisitions, selon Lindsey Bell, qui y voit "la confirmation que le marché du M&A est ouvert"

Valeurs associées

APPLOVIN RG-A
712,3600 USD NASDAQ +6,34%
CANOPY GROW
1,5700 USD NASDAQ +17,16%
CRONOS GROUP
2,9700 USD NASDAQ +12,93%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 316,07 Pts Index Ex +0,15%
ELECTRONIC ARTS
202,0500 USD NASDAQ +4,50%
LAM RESEARCH
131,0900 USD NASDAQ +2,15%
MICROSOFT
514,6000 USD NASDAQ +0,61%
NASDAQ Composite
22 591,15 Pts Index Ex +0,48%
NVIDIA
181,8500 USD NASDAQ +2,05%
S&P 500 INDEX
6 661,21 Pts CBOE +0,26%
TILRAY BRANDS
1,8500 USD NASDAQ +60,87%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank