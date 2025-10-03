Quelques jours après ses lancements, Amazon perd un vice-président chargé des appareils et un membre de l'équipe consultative d'élite du PDG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Rob Williams, vice-président d'Amazon, prend sa retraite, mais reste conseiller jusqu'en 2025

Panos Panay annonce la consolidation de son équipe, Tapas Roy est promu

L'unité d'appareils d'Amazon a tenu sa présentation annuelle mardi

(Ajout de la réponse de Williams au paragraphe 8) par Greg Bensinger

Quelques jours après avoir organisé sa présentation annuelle sur les appareils et les services, Amazon AMZN.O perd un vice-président qui aide à superviser la division.

Rob Williams, vice-président des logiciels et services des appareils et membre du groupe d'élite interne connu sous le nom de S-team qui conseille le PDG Andy Jassy, a quitté son poste et quittera complètement Amazon à la fin de l'année, selon un mémo envoyé en interne jeudi et examiné par Reuters. Amazon a confirmé la note à la demande de Reuters, sans donner plus de détails.

"Rob a eu un impact important sur les logiciels et les expériences de presque tous les produits que nous avons créés et livrés", a déclaré Panos Panay, vice-président senior des appareils et des services, dans le mémo. Il a déclaré que Williams avait décidé de "se retirer d'Amazon", mais Reuters n'a pas pu connaître ses projets futurs.

Panay a également annoncé la consolidation de plusieurs équipes dans son unité, y compris le déplacement de l'équipe Alexa Smart Vehicle dans le groupe plus large Alexa. Il a déclaré que les changements étaient effectifs jeudi, y compris l'élévation de Tapas Roy, précédemment vice-président supervisant le produit et l'ingénierie Fire TV, à l'ancien poste de Williams.

Williams restera conseiller de Panay et de l'équipe S jusqu'à la fin de l'année 2025, selon le mémo.

Il est rare que les membres de la S-team, ou équipe de direction, partent, car le groupe est considéré comme un badge d'honneur au sein de l'entreprise, avec un accès unique au PDG. Williams a rejoint les 29 membres de l'équipe S fin 2022 et a travaillé chez Amazon pendant 12 ans.

Il a assisté à l'événement d'Amazon sur les appareils mardi à New York, où l'entreprise a présenté une série de nouveaux produits , tels que des haut-parleurs Echo rafraîchis pour l'assistant vocal, des liseuses Kindle en couleur et des téléviseurs Fire TV avec une qualité d'écran améliorée.

Dans un courriel, il a fait référence à une publication sur LinkedIn dans laquelle il écrivait qu'il avait travaillé sur sa sortie toute l'année et qu'il était resté pour voir les récents lancements d'appareils. Il n'a pas dévoilé ses projets au-delà de 2025.

L'unité des appareils et des services, qui perd de l'argent, a subi de nombreuses séries de licenciements en raison de la rationalisation de ses produits. Un projet pluriannuel visant à mettre à jour son assistant vocal Alexa avec une intelligence artificielle générative intégrée s'est déployé lentement et n'a pas de voie claire vers la rentabilité. Amazon est en train de revoir en profondeur ses tablettes Fire avec le logiciel d'exploitation Android pour la première fois, a rapporté Reuters au mois d'août.

En début de semaine, Williams a vanté dans un post LinkedIn les débuts d'un nouveau système d'exploitation appelé Vega qui sera utilisé dans les prochains appareils Fire TV, y compris une clé de lecture en continu disponible dans le courant du mois. Vega, le système propriétaire d'Amazon, est destiné à remplacer le logiciel Android de Google et promet des vitesses plus élevées à des prix plus bas.

"Personne d'autre n'a quelque chose de semblable", a déclaré Williams dans le billet.