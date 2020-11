Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Libye-Vingt autres migrants noyés lors du naufrage de leur bateau Reuters • 13/11/2020 à 15:34









(Répétition technique, texte sans changement) par Emma Farge GENEVE, 13 novembre (Reuters) - Vingt migrants supplémentaires sont morts noyés au large des côtés libyennes, a annoncé vendredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), au lendemain d'un autre naufrage meurtrier. Le naufrage de l'embarcation de fortune, partie de la ville de Surman, à l'ouest de la capitale libyenne Tripoli, s'ajoute au chavirement d'un canot pneumatique jeudi. Au total, au moins 94 personnes sont mortes lors de ces deux naufrages, a déclaré une porte-parole de l'organisation onusienne. "Notre personnel dans la région a indiqué que de nouveaux corps se sont échoués sur le rivage pendant la nuit", a déclaré Safa Msehli lors d'une conférence de presse à Genève. Les pêcheurs et les garde-côtes avaient déjà récupéré 31 corps de la première épave dont celui d'un jeune enfant. Les survivants sont détenus dans la ville libyenne de Khoms, a ajouté la porte-parole, appelant les autorités à les libérer et à leur fournir une protection pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains de contrebandiers et de trafiquants. La nationalité des rescapés n'a pas été précisée. "La détérioration des conditions humanitaires des migrants détenus dans des centres surpeuplés, les arrestations et les emprisonnements arbitraires généralisés ainsi que les extorsions et les abus sont alarmants", a déclaré Safa Msehli. Plus de 900 personnes sont mortes cette année en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Des milliers d'autres ont été interceptées en mer et renvoyées en Libye. (Version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

