RPT-Coronavirus-Boris Johnson va reconfiner partiellement le Royaume-Uni

(Répétition titre) LONDRES, 22 septembre (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson doit annoncer ce mardi devant le Parlement un reconfinement partiel du Royaume-Uni afin d'enrayer la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus. Ce nouveau confinement ne sera pas aussi sévère que celui de mars, mais de nouvelles mesures de restrictions viendront s'ajouter à celles déjà imposées en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, ciblant en particulier les pubs, bars et restaurants qui devront fermer à 22 heures à partir de jeudi. En outre, quelques semaines seulement après avoir incité les Britanniques à revenir sur leur lieu de travail, Boris Johnson leur conseille dorénavant de travailler de chez eux s'ils le peuvent. Ces mesures interviennent après que les conseillers médicaux du pays ont averti lundi que le Royaume-Uni s'exposait à une hausse exponentielle de décès liés au coronavirus dans les prochaines semaines à moins que le gouvernement n'agisse rapidement. La Grande-Bretagne recense environ 6.000 nouveaux cas de contamination par jour, selon des données datant de la semaine passée, le nombre de personnes hospitalisées double tous les huit jours et les centres de dépistage sont débordés. Le Royaume-Uni est le pays européen le plus endeuillé par le COVID-19 - 41.777 décès selon le dernier bilan en date -, et le cinquième au monde. (Guy Faulconbridge, Estelle Shirbon, David Milliken et Sarah Young, version française Laura Marchioro, édité par Jean-Michel Bélot)

