RPT-BREF-M6-CA consolidé de 321 mlns au T1, anticipe une forte baisse des recettes publicitaires au T2

28 avril (Reuters) - Metropole Television SA MMTP.PA : * M6-CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 321,3 MILLIONS D'EUROS AU T1, EN BAISSE DE 7,1% * M6-RECETTES PUBLICITAIRES EN REPLI DE 9,2% AU T1 * M6-RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (EBITA) CONSOLIDÉ DE 45,6 MILLIONS D'EUROS AU T1, CONTRE 64,2 MILLIONS IL Y A UN AN * M6 S'ATTEND À UNE BAISSE SIGNIFICATIVE DE SES RECETTES PUBLICITAIRES AU 2ÈME TRIMESTRE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur MMTP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées METROPOLE TELE Euronext Paris -2.59%