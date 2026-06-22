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RPT BOURSE-L'Europe sur de faibles variations, prudence sur les pourparlers USA-Iran
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 09:47

(Répétition pour enlever un même mot répété deux fois au paragraphe 4)

Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations lundi en début de séance, les investisseurs restant prudents face aux négociations entre les États-Unis et l'Iran et à la pression croissante sur le Premier ministre britannique.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,16% à 8.408,04 points vers 07h33 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,24% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,06%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E prend 0,19%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,01% et le Stoxx 600 .STOXX est stable.

Un premier cycle de pourparlers de paix entre les Etats-Unis et l'Iran s'est achevé lundi en Suisse à la suite du mémorandum signé entre les deux camps la semaine dernière, ont rapporté lundi des médiateurs, en dressant également un bilan des progrès réalisés.

Les discussions, entamées dimanche dans la station alpine de Bürgenstock, se sont tenues jusqu'aux premières heures de lundi, après un week-end plutôt tendu au cours duquel l'Iran a même annoncé une nouvelle fermeture du détroit d'Ormuz et le président américain a menacé de reprendre les attaques contre l'Iran.

"Cela marque un revirement notable par rapport à la confusion qui régnait samedi", écrivent les analystes de Deutsche Bank, tout en soulignant que la voie vers une solution durable reste fragile.

Les investisseurs suivent également de près les derniers événements de la vie politique britannique, car la pression sur le Premier ministre Keir Starmer s'est considérablement accrue depuis le retour au Parlement d'Andy Burnham.

Aux valeurs, le secteur technologique .SX8P prend 1,2%, dans le sillage des valeurs asiatiques liées aux semi-conducteurs à l'IA.

Concernant les valeurs individuelles, Carrefour CARR.PA prend 1,45% après que Morgan Stanley a repris le suivi de la valeur avec une recommandation à "sur-pondération", estimant que le marché sous-évaluait le nouveau plan stratégique du distributeur français.

L'action Lisi GFII.PA grimpe de plus de 5%, portée par un relèvement de recommandation de la part de Berenberg.

Ailleurs en Europe, la compagnie aérienne Easyjet EZJ.L gagne quant à elle 4,4% après avoir rejeté une nouvelle offre de rachat de Castlelake.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|

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CAC 40
8 396,13 Pts Euronext Paris -0,30%
CARREFOUR
15,8250 EUR Euronext Paris +1,77%
DAX
24 990,84 Pts XETRA +0,02%
EASYJET
521,700 GBX LSE +3,51%
EURO STOXX 50
6 295,86 Pts DJ STOXX +0,04%
FTSE 100
10 356,64 Pts FTSE Indices -0,06%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
LISI
70,5000 EUR Euronext Paris +4,44%
Pétrole Brent
79,64 USD Ice Europ +0,48%
Pétrole WTI
75,79 USD Ice Europ -0,73%
STOXX Europe 600
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STOXX Europe 600 Technology
1 063,56 Pts DJ STOXX +1,05%
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