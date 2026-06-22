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Pierre et Vacances-Center Parcs visé par une offre de rachat par un fonds émirati
information fournie par Boursorama avec AFP 22/06/2026 à 11:36

Le directeur général de Pierre et Vacances-Center Parcs, Franck Gervais, à Chantilly, le 11 janvier 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Le directeur général de Pierre et Vacances-Center Parcs, Franck Gervais, à Chantilly, le 11 janvier 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Le groupe touristique français Pierre & Vacances-Center Parcs a annoncé lundi faire l'objet d'une offre ferme de rachat de la part de la société d'investissement émiratie Mubadala Capital sur la totalité de ses actions.

L'offre a reçu le soutien du conseil d'administration du groupe et de ses trois principaux actionnaires, qui détiennent 58,6% du capital. Sa concrétisation nécessite toutefois l'engagement d'autres actionnaires pour atteindre le cap de 80% du capital d'ici au 17 juillet, précise Pierre & Vacances-Center Parcs dans un communiqué.

Le groupe, qui détient aussi les marques Maeva et Adagio, avait annoncé mi-2025 engager une revue stratégique et n'excluait pas que cela aboutisse à "des évolutions actionnariales".

L'offre du fonds Mubadala Capital, filiale du fonds souverain d'Abou Dhabi, un des Emirats arabes unis, "traduit sa conviction dans le secteur européen du tourisme", a déclaré Antoun Ghanem, associé chez Mubadala Capital, cité dans le communiqué.

Le fonds propose 1,90 euro par action, auquel pourrait s'ajouter un complément de 0,10 euro si le fonds parvient à retirer l'entreprise de la Bourse à l'issue de l'offre, ce qui offrirait aux actionnaires une prime de plus de 40% par rapport au cours de l'action précédant le début de la revue stratégique du groupe en juin 2025.

Le dépôt formel de l'offre est prévu pour le premier trimestre 2027, sous réserve du feu vert des autorités réglementaires.

Endetté et en difficulté à cause du Covid, le groupe français s'était restructuré en 2022, faisant entrer un trio d'investisseurs à son capital.

L'intention de Mubadala Capital est de s'appuyer sur l'équipe de direction actuelle, a indiqué Pierre et Vacances-Center Parcs dans un document transmis à l'AFP.

Cette offre permettrait au groupe de disposer d'une "capacité d'investissement durable", selon ce document.

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PIERRE ET VACANCES
1,8640 EUR Euronext Paris +5,07%

4 commentaires

  • 12:56

    encore une vente d'entreprise française...va rester que l esclagisme...

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