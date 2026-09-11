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Royaume-Uni : timide rebond de la production industrielle en juillet
information fournie par Zonebourse 11/09/2026 à 08:20
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La production industrielle du Royaume-Uni a augmenté de 0,2% en juillet par rapport au mois précédent, marquant ainsi un timide rebond après les baisses de juin (-0,2%) et de mai (-0,7%), selon les données de l'Office national des statistiques (ONS).

Dans le détail, les croissances dans l'industrie manufacturière proprement dite ( 0,9%) et dans "l'eau et l'assainissement" ( 2%) ont été partiellement contrebalancées par des baisses dans les "mines et carrières" (-4,4%) et dans "l'électricité et le gaz" (-1,5%).

Par ailleurs, l'ONS fait part d'un léger creusement du déficit commercial britannique en juillet, de 0,4 MdGBP, pour s'établir à 21,4 MdsGBP, l'augmentation des importations ( 1,3 MdGBP à 55,3 MdsGBP) ayant surpassé celle des exportations ( 0,9 MdGBP à 33,9 MdGBP).

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