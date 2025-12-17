Royaume-Uni : recul de l'inflation en novembre

(AOF) - En rythme annuel, l'inflation au Royaume-Uni s'élève en novembre à 3,2% contre 3,5% attendu après 3,6% en octobre. En rythme mensuel, l'inflation recule à 0,2%. Elle était attendue stable après une hausse de 0,4% le mois précédent. L'IPC core s'élève à 3,2% en rythme annuel, contre 3,4% attendu après 3,4% en octobre.
