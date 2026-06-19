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Royaume-Uni : rebond des ventes de détail en mai
information fournie par AOF 19/06/2026 à 08:18

(Zonebourse.com) - Les volumes de vente au détail au Royaume-Uni ont augmenté de 1,2% en mai 2026 par rapport au mois précédent, après une baisse de 1% en avril (révisée à partir d'une baisse de 1,3% annoncée initialement) et une hausse de 0,7% en mars (révisée à partir d'une hausse de 0,6%).

L'Office for National Statistics (ONS), qui publie ces chiffres, précise que les détaillants ont indiqué que les promotions et les températures élevées observées en mai avaient stimulé les volumes de ventes des détaillants hors magasin et des grands magasins.

Sur les trois mois se terminant en mai 2026, les ventes de détail britanniques en volume ont progressé de 0,4% par rapport aux trois mois clos en février, et de 1,4% par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

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