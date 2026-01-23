Royaume-Uni : rebond de 0,4% des ventes au détail en décembre
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 08:18
"Les volumes des détaillants hors magasin ont augmenté en décembre, après des chutes en octobre et novembre, les bijoux en ligne ayant rapporté une hausse de la demande en métaux précieux en décembre", note l'institut britannique.
Les volumes de ventes au détail ont diminué de 0,3% au 4e trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, les ventes des supermarchés et des détaillants hors magasins ayant toutes deux diminué après un 3e trimestre solide.
Enfin, les volumes de ventes ont augmenté de 1,3% sur l'ensemble de l'année 2025, avec une hausse à la fois pour les magasins alimentaires et non alimentaires, ainsi que pour les détaillants hors magasin.
A lire aussi
-
* L'ORÉAL OREP.PA - Barclays relève sa recommandation à "surpondérer" contre "sous-pondérer" et son objectif de cours à 435 euros contre 325 euros. * UBISOFT UBIP.PA - Alphavalue abaisse sa recommandation à "vendre" contre "acheter". * WORLDLINE WLN.PA - Morgan ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont ouvert en légère baisse vendredi, le soulagement lié à l'annonce d'un protocole d'accord sur le Groenland laissant place à la prudence. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris perdait 0,26% et Milan 0,53%, quand Londres (+0,04%) ... Lire la suite
-
Lundi 19 janvier CAC 40 : -1,78% à 8.112,02 points et 3,3 milliards de dollars La séance Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge lundi, alors que Donald Trump menace d'imposer de nouveaux droits de douane en Europe sur fond de tensions autour du Groenland, ... Lire la suite
-
Le vice-président américain JD Vance a confirmé jeudi que les autorités fédérales détenaient un garçon de cinq ans après une opération de la police de l'immigration (ICE) à Minneapolis, tout en affirmant vouloir "faire baisser la température" dans la ville. L'ICE ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer