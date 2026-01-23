 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Royaume-Uni : rebond de 0,4% des ventes au détail en décembre
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 08:18

Les ventes au détail en volume au Royaume-Uni se sont accrues de 0,4% en décembre 2025, après une baisse de 0,1% en novembre (chiffre non révisé par rapport à l'estimation précédente), selon l'Office national de statistiques (ONS).

"Les volumes des détaillants hors magasin ont augmenté en décembre, après des chutes en octobre et novembre, les bijoux en ligne ayant rapporté une hausse de la demande en métaux précieux en décembre", note l'institut britannique.

Les volumes de ventes au détail ont diminué de 0,3% au 4e trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, les ventes des supermarchés et des détaillants hors magasins ayant toutes deux diminué après un 3e trimestre solide.

Enfin, les volumes de ventes ont augmenté de 1,3% sur l'ensemble de l'année 2025, avec une hausse à la fois pour les magasins alimentaires et non alimentaires, ainsi que pour les détaillants hors magasin.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Worldline sur un smartphone (crédit photo : Adobe Stock / )
    Les changements de recommandations : L'Oréal, Ubisoft, L'Oréal, Worldline, M6...
    information fournie par Reuters 23.01.2026 09:21 

    * L'ORÉAL OREP.PA - Barclays relève sa recommandation à "surpondérer" contre "sous-pondérer" et son objectif de cours à 435 euros contre 325 euros. * UBISOFT UBIP.PA - Alphavalue abaisse sa recommandation à "vendre" contre "acheter". * WORLDLINE WLN.PA - Morgan ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Les Bourses européennes ouvrent en petite baisse
    information fournie par AFP 23.01.2026 09:10 

    Les Bourses européennes ont ouvert en légère baisse vendredi, le soulagement lié à l'annonce d'un protocole d'accord sur le Groenland laissant place à la prudence. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris perdait 0,26% et Milan 0,53%, quand Londres (+0,04%) ... Lire la suite

  • recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)
    Une semaine sur les marchés : le recap du 19 au 23 janvier
    information fournie par Boursorama 23.01.2026 09:07 

    Lundi 19 janvier CAC 40 : -1,78% à 8.112,02 points et 3,3 milliards de dollars La séance Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge lundi, alors que Donald Trump menace d'imposer de nouveaux droits de douane en Europe sur fond de tensions autour du Groenland, ... Lire la suite

  • Le vice-président américain JD Vance s'apprête à prononcer un discours à Minneapolis, le 22 janvier 2026 ( POOL / Jim WATSON )
    Minnesota: un enfant de 5 ans détenu, Vance veut "faire baisser la température".
    information fournie par AFP 23.01.2026 08:48 

    Le vice-président américain JD Vance a confirmé jeudi que les autorités fédérales détenaient un garçon de cinq ans après une opération de la police de l'immigration (ICE) à Minneapolis, tout en affirmant vouloir "faire baisser la température" dans la ville. L'ICE ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank