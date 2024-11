Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Royaume-Uni: PMI manufacturier juste sous les 50 information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 10:48









(CercleFinance.com) - Le secteur manufacturier britannique est passé tout juste en zone de contraction, avec un indice PMI inférieur à la barre fatidique des 50, puisqu'il a été révisé à 49,9 en définitive pour le mois d'octobre, contre 50,3 en estimation flash et après 51,5 en septembre.



'Les composantes des nouvelles commandes et des stocks d'achats, qui ont toutes deux signé de solides contractions, ont pesé le plus lourd sur le PMI', explique S&P Global, qui pointe toutefois aussi un ralentissement notable de l'expansion de la production.



Il note cependant de meilleures nouvelles du côté de l'inflation, avec notamment une baisse de celle des coûts des intrants à un plus bas de 10 mois, 'offrant de la marge aux décideurs politiques pour soutenir la croissance si la demande faiblit'.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.