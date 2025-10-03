Royaume-Uni : net ralentissement de la croissance de l'activité dans le privé en septembre

(AOF) - Au Royaume-Uni, le rythme de croissance de l’activité dans le secteur privé a ralenti plus que prévu. En septembre, l’indice PMI composite le mesurant est passé de 53,5 à 50,1 points, soit 0,1 point au-dessus du seuil de stabilité, là où les analystes visaient une baisse à 51 points. À 50,1 points, il est à son plus bas niveau depuis cinq mois. Dans le secteur des services, la diminution a été également significative avec un indicateur à 50,8 points, contre un précédent à 54,2 (plus haut de 16 mois) et une prévision à 51,9 points.

Pour Tim Moore directeur économique de S&P Global Market Intelligence : " l'accélération de la croissance de la production observée cet été ressemble désormais à un feu de paille, l'incertitude politique et économique élevée ayant de nouveau pesé sur la performance du secteur des services. De nombreux répondants à l'enquête ont suggéré que les entreprises clientes avaient reporté leurs décisions d'investissement après le budget d'automne, tandis que les ménages hésitaient également à effectuer des achats importants ".