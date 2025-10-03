 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 073,27
+0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Royaume-Uni : net ralentissement de la croissance de l'activité dans le privé en septembre
information fournie par AOF 03/10/2025 à 10:40

(AOF) - Au Royaume-Uni, le rythme de croissance de l’activité dans le secteur privé a ralenti plus que prévu. En septembre, l’indice PMI composite le mesurant est passé de 53,5 à 50,1 points, soit 0,1 point au-dessus du seuil de stabilité, là où les analystes visaient une baisse à 51 points. À 50,1 points, il est à son plus bas niveau depuis cinq mois. Dans le secteur des services, la diminution a été également significative avec un indicateur à 50,8 points, contre un précédent à 54,2 (plus haut de 16 mois) et une prévision à 51,9 points.

Pour Tim Moore directeur économique de S&P Global Market Intelligence : " l'accélération de la croissance de la production observée cet été ressemble désormais à un feu de paille, l'incertitude politique et économique élevée ayant de nouveau pesé sur la performance du secteur des services. De nombreux répondants à l'enquête ont suggéré que les entreprises clientes avaient reporté leurs décisions d'investissement après le budget d'automne, tandis que les ménages hésitaient également à effectuer des achats importants ".

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank