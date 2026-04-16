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Royaume-Uni : léger rebond de la production industrielle en février
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 08:12

Après une baisse de 0,4% en décembre 2025 et un repli de 0,1% en janvier, la production industrielle britannique s'est accrue de 0,5% en février en rythme séquentiel, selon l'Office national de statistiques (ONS).

La croissance dans l'"exploitation minière et carrière" ( 3,9%), "l'électricité et le gaz" ( 1,5%), et "l'approvisionnement en eau et assainissement" ( 0,2%) a en effet largement compensé le repli de 0,1% de la production manufacturière.

Toujours en février, le déficit commercial du Royaume-Uni s'est creusé de 2,8 MdsGBP par rapport à janvier, pour s'établir à 20,4 MdsGBP, du fait d'un repli de 1,5% des exportations et surtout d'un bond de 4,7% des importations.

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