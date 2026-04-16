Royaume-Uni : léger rebond de la production industrielle en février
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 08:12
La croissance dans l'"exploitation minière et carrière" ( 3,9%), "l'électricité et le gaz" ( 1,5%), et "l'approvisionnement en eau et assainissement" ( 0,2%) a en effet largement compensé le repli de 0,1% de la production manufacturière.
Toujours en février, le déficit commercial du Royaume-Uni s'est creusé de 2,8 MdsGBP par rapport à janvier, pour s'établir à 20,4 MdsGBP, du fait d'un repli de 1,5% des exportations et surtout d'un bond de 4,7% des importations.
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