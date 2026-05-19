Royaume-Uni : le taux de chômage augmente en mars

Au Royaume-Uni, le taux de chômage est passé de 4,9 à 5% au mois de mars selon l'Office for National Statistics, alors qu'il était attendu stable à 4,9%.

En parallèle, sur la même période, le salaire moyen bonus compris a connu une hausse de 4,1%, contre une prévision à 3,8% et un précédent à 3,9%, donnée révisée à la hausse de 3,8%. Hors bonus, le salaire moyen est ressorti en progression de 3,4%, conformément aux prévisions.

Enfin, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 26 500 unités, contre des attentes à 23 100 et seulement 4 900 (donnée révisée à la baisse de 26 800 unités) en février.