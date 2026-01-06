Royaume-Uni : le secteur des services a bouclé 2025 sur une note atone (PMI)
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 10:49
L'indice sectoriel PMI du mois de décembre a été révisé en baisse à 51,4, contre un chiffre de 52,1 annoncé en première estimation, ce qui témoigne d'une activité en croissance mais sans grand changement par rapport à novembre (51,3).
Pour Tim Moore, économiste chez S&P Global Market Intelligence, la croissance de l'activité dans le secteur tertiaire britannique est restée "atone" à la fin de l'année 2025.
"Non seulement le rythme d'expansion s'est montré plus faible que celui annoncé par l'enquête "flash" de décembre, mais également en dessous de sa moyenne sur l'ensemble de la seconde moitié de l'année", souligne l'analyste.
A 51,4, l'indice PMI ressort par ailleurs bien en-deçà de sa moyenne de long terme, qui s'établit à 54,2.
