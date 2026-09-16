Royaume-Uni: le Premier ministre promet des "décisions difficiles" avant le budget

Le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham (au centre), lors d'une visite à l'usine du constructeur automobile McLaren à Woking, au sud de Londres ( POOL / Stefan Rousseau )

Le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham s'est dit prêt mercredi à prendre des "décisions difficiles" pour maintenir l'économie sur la bonne voie, à six semaines de son budget, après une nouvelle accélération de l'inflation en août.

Ces déclarations contrastent avec le discours volontariste et optimiste du chef du gouvernement qui a fait de la défense du pouvoir d'achat sa priorité depuis son arrivée à Downing Street en juillet.

Elles interviennent après la publication de chiffres montrant une accélération de l'inflation britannique à 3,1% sur un an en août, selon l'Office national des statistiques (ONS), principalement sous l'effet du renchérissement des carburants lié au conflit au Moyen-Orient.

L'inflation s'était affichée en juillet à 2,9% sur un an, sa première accélération depuis mars, dans le sillage du conflit qui a fait flamber les prix des hydrocarbures.

"Prudence"

"Nous prendrons des décisions difficiles pour nous assurer que l'économie reste sur la bonne trajectoire", a déclaré mercredi Andy Burnham lors d'une visite à l'usine du constructeur automobile McLaren à Woking, au sud de Londres.

Tout en saluant la "résilience" de l'économie britannique, il a reconnu que le niveau actuel de l'inflation était "préoccupant".

Le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham, lors d'une visite à l'usine du constructeur automobile McLaren à Woking, au sud de Londres ( POOL / Stefan Rousseau )

Son ministre des Finances John Healey doit présenter le 28 octobre le premier budget du gouvernement Burnham, très attendu par les ménages comme par les milieux économiques qui spéculent sur d'éventuelles hausses d'impôts afin de financer les dépenses sociales et de défense promises par le Premier ministre.

Le Chancelier de l'Echiquier, son titre officiel, a promis de respecter une stricte discipline budgétaire afin de rassurer les marchés alors que les coûts d'emprunt restent sous tension dans le sillage d'une remontée mondiale des taux obligataires.

Il fera preuve du "plus haut degré de prudence" en matière économique, tout en cherchant à protéger le niveau de vie des Britanniques, a assuré mercredi Andy Burnham à propose de son ministre.

"Hausses d'impôts"

Parmi les nouvelles positives, le Royaume-Uni a enregistré en juillet une hausse surprise de 0,4% de son produit intérieur brut (PIB), en partie portée par le secteur de l'intelligence artificielle.

Mais "avec la pression fiscale à un niveau record, et des hausses de dépenses massives" au programme, "la chose la plus évidente pour Burnham serait de commencer par réduire les dépenses avant même d'envisager des hausses d'impôts, susceptibles de pénaliser la croissance", selon Kathleen Brooks, analyste chez XTB, interrogée par l'AFP.

Cette accélération de l'inflation constitue "un coup dur pour une équipe au pouvoir qui veut faire de l'allègement du coût de la vie sa mission centrale", renchérit Richard Carter, analyste chez Quilter Cheviot, qui s'attend à ce que "l'inflation continue de grimper au moins jusqu'à la fin de l'année".

La hausse des prix accroît la pression sur la Banque d'Angleterre (BoE) qui se réunit jeudi mais devrait laisser son taux directeur inchangé à 3,75%.