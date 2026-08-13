Royaume-Uni : le PIB augmente à nouveau au 2e trimestre

Le produit intérieur brut réel (PIB) du Royaume-Uni est estimé avoir augmenté de 0,4% au 2e trimestre (avril à juin) 2026, après une croissance de 0,6% au 1er trimestre (janvier à mars) 2026, selon une première estimation de l'Office national des statistiques.

En termes sectoriels, la croissance du dernier trimestre a été principalement portée par une augmentation de 0,5% dans le secteur des services, tandis que celui de la construction a progressé de 0,3% et que celui de la production de biens n'a enregistré aucune croissance.

Par ailleurs, l'ONS indique que le déficit commercial du Royaume-Uni s'est creusé de 1,9 MdGBP en juin par rapport à mai, à 21 MdsGBP, du fait d'une baisse de 6,3% des exportations, à 33 MdsGBP, alors que les importations ne se sont tassées que de 0,7%, à 54 MdsGBP.

Toujours pour le mois de juin, la production industrielle britannique est estimée avoir diminué de 0,2% par rapport au mois précédent, après une baisse de 0,7% en mai et une augmentation de 0,4% en avril.