Royaume-uni: la victoire travailliste est positive pour les marchés (Janus Henderson)

Les gérants soulignent que la politique de croissance du parti travailliste est "centrée sur la réforme de la stratégie industrielle et des procédures de planification", avec l'objectif de s'attaquer aux problèmes fondamentaux de l'économie britannique parmi lesquels "la faiblesse alarmante des taux d'investissement". "L'importante majorité dont dispose le parti travailliste lui donne les moyens de mettre en œuvre rapidement cette politique, ainsi que d'autres", ajoutent-ils.

Avant les élections, le parti travailliste a mis l'accent sur la relance de la croissance économique du Royaume-Uni, en améliorant le financement des services publics tout en restant dans les limites de ses engagements en matière d'emprunt. "Cela permet d'aligner les intérêts du marché des actions britanniques et ceux du nouveau gouvernement", soulignent les gérants.

(AOF) - La victoire du parti travailliste au Royaume-Uni " apporte un sentiment de stabilité politique, une volonté de redynamiser l'économie et d'assouplir les barrières commerciales avec l'Union européenne ", autant d'éléments qui " contribuent à renforcer le sentiment des investisseurs à l'égard des actions britanniques ", selon les gérants de portefeuille Laura Foll et Andrew Jones (Janus Henderson). Depuis le vote du Brexit en 2016, les actions britanniques s'étaient dépréciées par rapport à leurs homologues étrangères en raison de l'incertitude politique.

