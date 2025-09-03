Royaume-Uni: la croissance s'accélère dans les services (PMI) information fournie par Cercle Finance • 03/09/2025 à 10:54









(Zonebourse.com) - Le secteur privé des services britannique a connu une nette embellie au mois d'août en signant sa croissance la plus rapide en près d'un an et demi, soutenu par un rebond des prises de commandes.



L'indice PMI des services produit par S&P Global a en effet augmenté à 54,2 après 51,8 en juillet, alors que la première lecture le donnait à 53,6.



Il s'agit de son plus haut niveau depuis avril 2024.



D'après S&P Global, ces chiffres témoignent d'un rythme soutenu de la croissance dans le secteur des services, contrastant avec la relative morosité qui avait pu être observée au cours du deuxième trimestre.



Selon le cabinet de recherche économique, les nouvelles commandes dans les services ont de nouveau augmenté le mois dernier, après leur accès de faiblesse de juillet, tandis que l'optimisme des entreprises est revenu à un plus haut de 10 mois.



L'emploi reste néanmoins un point faible puisque les effectifs ont diminué pour le onzième mois consécutif, reflétant des inquiétudes généralisées quant à l'impact de la hausse des coûts salariaux.



Ces chiffres meilleurs que prévu pourraient malgré tout compliquer la tâche de la Banque d'Angleterre (BoE), qui avait abaissé ses taux le mois dernier en raison d'indicateurs d'activité jugés faibles, en dépit de pressions inflationnistes persistantes, et qui devrait de nouveau réduire ses taux d'ici à la fin de l'année, puis de nouveau en début d'année prochaine, selon les analystes.







