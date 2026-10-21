Royaume-Uni : l'inflation accélère plus que prévu en septembre

L'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni a augmenté de 3,5% sur un an en septembre, soit un taux annuel en hausse de 0,4 point par rapport à celui observé le mois précédent et supérieur de 0,1 point au consensus de marché.

L'ONS (Office for National Statistics), qui publie ces chiffres, précise que les transports, et en particulier l'essence, ont le plus contribué à cette accélération de l'inflation en rythme annuel, tandis que l'hôtellerie et la restauration ont apporté la plus forte contribution à la baisse.

Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l'IPC sous-jacent a augmenté de 2,8% sur un an le mois dernier, soit un taux en hausse de 0,2 point par rapport à août. Le taux annuel de l'IPC des biens a grimpé de 0,5 point, à 3,2%, tandis que celui des services est passé de 3,4% à 3,7%.