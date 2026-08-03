Royaume-Uni : l'expansion manufacturière ralentit en juillet

(Zonebourse.com) - L'expansion du secteur manufacturier britannique ralentit, à en croire l'indice des directeurs d'achat (PMI) calculé par S&P Global, qui ressort à un plus bas de quatre mois de 51,9 au titre de juillet, contre 52,5 le mois précédent.

L'indice demeure néanmoins supérieur, pour le 9e mois consécutif, au seuil des 50, qui sépare l'expansion de la contraction de l'activité : selon la terminologie de S&P Global, plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est soutenu.

"Le mois de juillet a apporté de nouveaux signes encourageants pour le secteur manufacturier britannique, les rythmes de croissance de la production, des nouvelles commandes et des nouvelles commandes à l'exportation s'étant tous accélérés", souligne également S&P Global.

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