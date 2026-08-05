Royaume-Uni : l'activité du secteur privé retrouve le chemin de l'expansion (PMI)

L'activité du secteur privé britannique a renoué avec la croissance le mois dernier, à en croire l'indice des directeurs d'achat (PMI) composite calculé par S&P Global, qui s'est établi à 52,2 en juillet, contre 49,3 le mois précédent.

L'indice dépasse en effet, pour la première fois depuis avril, le seuil de 50, qui sépare l'expansion de la contraction de l'activité. Selon la terminologie de S&P Global, plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est soutenu.

Le secteur des services au Royaume-Uni est revenu en zone d'expansion, son indice étant passé de 48,8 en juin à 52,1 en juillet, tandis que la production manufacturière a enregistré sa plus forte croissance depuis septembre 2024.

Le volume global des nouvelles commandes dans le secteur privé a également augmenté pour la première fois en trois mois, mais l'emploi a continué de reculer, dans un contexte de suppressions de postes persistantes dans le secteur des services.