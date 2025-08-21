Royaume-Uni: hausse surprise de l'indice PMI composite en août
L'indice S&P Global composite des directeurs d'achat, qui mesure à la fois l'activité dans les services et l'industrie, s'est inscrit à 53 ce mois-ci, contre 51,5 en juillet et 51 attendu par le consensus, selon le rapport.
Il s'établit ainsi à un plus haut de 12 mois.
L'indice PMI 'flash' des services a atteint 53,6 en août, après 51,8 le mois dernier, inscrivant là encore un plus haut de 12 mois, alors que les analystes prévoyaient en moyenne un recul à 51,3.
L'indice PMI du secteur manufacturier s'est quant à lui replié à 47,3 contre 48 en juillet, là où les économistes anticipaient un rebond vers 48,5.
Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, relève toutefois que les carnets de commandes des entreprises indiquent que la demande reste irrégulière et fragile, celles-ci exprimant non seulement des inquiétudes concernant l'impact des récentes décisions politiques du gouvernement, mais aussi une certaine nervosité quant à l'incertitude géopolitique actuelle.
'Les exportations de biens continuent de baisser, et de manière particulièrement marquée', souligne ainsi l'analyste.
