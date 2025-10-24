Royaume-Uni: hausse plus forte que prévu des ventes au détail en septembre
24/10/2025
Cette hausse, qui fait suite à une progression de 0,6% en août (révisée contre +0,5% en première lecture), dépasse largement les anticipations, qui prévoyaient une hausse plus limitée de l'ordre de 0,1%.
Avec cette quatrième mois consécutif de croissance, les ventes de détail exprimées en volumes sont revenues le mois dernier à leur plus haut niveau en trois ans, souligne l'ONS dans sa note d'information.
D'après l'institut, ce sont surtout les ventes d'équipements informatiques et de matériels de télécommunications qui ont soutenu la statistique le mois dernier, ainsi que la forte demande pour l'or dont ont bénéficié les joaillers en ligne, sur fond de records historiques pour le métal précieux.
Sur l'ensemble du troisième trimestre, qui s'est étalé de juillet à septembre, les ventes de détail au Royaume-Uni ont augmenté de 0,9% en rythme séquentiel, une amélioration que l'ONS explique cette fois par la météo favorable qui a caractérisé les mois de juillet et d'août.
