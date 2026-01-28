La Chine donne son feu vert à l'importation d'un premier lot de puces d'IA H200 de Nvidia, selon certaines sources

La Chine a approuvé l'importation de son premier lot de puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia, ont déclaré à Reuters deux personnes au fait du dossier, marquant un changement de position alors que la Chine cherche à équilibrer ses besoins en matière d'intelligence artificielle tout en stimulant le développement national.

L'autorisation couvre plusieurs centaines de milliers de puces H200 et a été accordée lors de la visite du directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, en Chine cette semaine, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère sensible de la question.

Le premier lot d'approbations a été attribué principalement à trois grandes entreprises chinoises de l'internet, d'autres entreprises se joignant maintenant à la file d'attente pour les approbations ultérieures, a déclaré l'une des sources.

Elles ont refusé de nommer les entreprises qui ont reçu les autorisations initiales.

Les ministères chinois de l'industrie et du commerce, ainsi que Nvidia, n'avaient pas encore répondu aux demandes de commentaires au moment de la publication.