Royaume-Uni: croissance de 0,3% du PIB au 2e trimestre
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 09:28
Ce dernier précise que cette croissance en rythme séquentiel a été tirée par des augmentations de production de 0,4% dans les services et de 1,2% dans la construction, tandis que celle du secteur industriel a baissé de 0,3%.
En rythme annuel, l'économie britannique s'est accrue de 1,2% au deuxième trimestre. Par habitant, le PIB réel a progressé de 0,2% par rapport au trimestre précédent et de 0,7% par rapport au même trimestre en 2024.
