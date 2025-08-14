Royaume-Uni: croissance de 0,3% du PIB au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/08/2025 à 09:28









(Zonebourse.com) - Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a augmenté de 0,3% au deuxième trimestre 2025, après une augmentation de 0,7% au premier, selon une première estimation de l'Office National de Statistiques (ONS).



Ce dernier précise que cette croissance en rythme séquentiel a été tirée par des augmentations de production de 0,4% dans les services et de 1,2% dans la construction, tandis que celle du secteur industriel a baissé de 0,3%.



En rythme annuel, l'économie britannique s'est accrue de 1,2% au deuxième trimestre. Par habitant, le PIB réel a progressé de 0,2% par rapport au trimestre précédent et de 0,7% par rapport au même trimestre en 2024.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.