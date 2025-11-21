 Aller au contenu principal
Royaume-Uni: baisse surprise des ventes au détail en octobre
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 09:36

Les ventes au détail au Royaume-Uni sont reparties à la baisse au mois d'octobre, alors que les économistes les attendaient en légère hausse, montrent les statistiques officielles publiées vendredi.

Selon l'ONS, les ventes de détail ont reculé de 1,1% le mois dernier là où le consensus anticipait une progression de 0,1% dans le sillage des augmentations de 0,7% et de 0,5% observées respectivement en septembre et en août.

Il s'agit de leur premier repli depuis mai dernier.

Dans sa note d'information, l'ONS indique que les supermarchés, les magasins de prêt-à-porter et les distributeurs en ligne ont tous vu leurs ventes diminuer en octobre, un phénomène attribué par certains professionnels à l'approche du 'Black Friday', qui a conduit selon eux certains consommateurs à différer leurs achats.

