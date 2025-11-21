Royaume-Uni: baisse surprise des ventes au détail en octobre
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 09:36
Selon l'ONS, les ventes de détail ont reculé de 1,1% le mois dernier là où le consensus anticipait une progression de 0,1% dans le sillage des augmentations de 0,7% et de 0,5% observées respectivement en septembre et en août.
Il s'agit de leur premier repli depuis mai dernier.
Dans sa note d'information, l'ONS indique que les supermarchés, les magasins de prêt-à-porter et les distributeurs en ligne ont tous vu leurs ventes diminuer en octobre, un phénomène attribué par certains professionnels à l'approche du 'Black Friday', qui a conduit selon eux certains consommateurs à différer leurs achats.
A lire aussi
-
L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft , qui s'apprête à revenir à la bourse de Paris après une semaine de suspension liée au report de ses résultats semestriels, a expliqué vendredi que ce délai était dû au "retraitement" des comptes de ses exercices fiscaux ... Lire la suite
-
La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a annoncé vendredi qu'elle irait à la marche blanche prévue samedi à Marseille en hommage à Mehdi Kessaci, le frère du militant Amine Kessaci engagé contre le narcobanditisme, soulignant que sa présence devait illustrer ... Lire la suite
-
La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a assuré que le plan de relance de 117 milliards d'euros approuvé vendredi face à une inflation tenace était "responsable" sur le plan budgétaire, affirmant qu'elle entendait réduire la dette colossale du pays. Avec ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes évoluent en nette baisse vendredi en début de séance, dans un climat d'aversion généralisée au risque alimentée par les inquiétudes sur les valorisations très élevées des valeurs de la technologie. À Paris, le CAC 40 perd 0,85% ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer