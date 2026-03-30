Royalty Pharma et J&J s'associent pour développer un traitement contre les maladies auto-immunes

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Royalty Pharma RPRX.O a déclaré lundi avoir signé un accord de recherche et de développement de 500 millions de dollars avec Johnson & Johnson JNJ.N pour faire progresser un traitement expérimental à base d'anticorps pour les maladies auto-immunes .

Les actions de Royalty Pharma étaient en hausse de 1,4 % dans les échanges avant la mise sur le marché, tandis que celles de J&J ont augmenté de près de 0,7 %.

* L'accord de cofinancement, qui couvre les années 2026 et 2027, soutiendra le développement de JNJ-4804, une thérapie expérimentale à base de co-anticorps qui cible l'IL 23 et le TNF, deux voies immunitaires impliquées dans l'inflammation auto-immune.

* Pablo Legorreta, directeur général de Royalty Pharma, a déclaré que ce médicament était prometteur pour les patients souffrant de maladies chroniques à médiation immunitaire et que l'accord s'appuyait sur les investissements de la société dans le domaine de l'immunologie, notamment sur des médicaments antérieurs ciblant le TNF.

* L'investisseur biopharmaceutique reçoit des redevances sur plus de 35 produits commerciaux, dont le Tysabri de Biogen et le Tremfya de J&J, tous deux destinés à lutter contre les troubles auto-immuns.