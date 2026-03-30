 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Royalty Pharma et J&J s'associent pour développer un traitement contre les maladies auto-immunes
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 14:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Royalty Pharma RPRX.O a déclaré lundi avoir signé un accord de recherche et de développement de 500 millions de dollars avec Johnson & Johnson JNJ.N pour faire progresser un traitement expérimental à base d'anticorps pour les maladies auto-immunes .

Les actions de Royalty Pharma étaient en hausse de 1,4 % dans les échanges avant la mise sur le marché, tandis que celles de J&J ont augmenté de près de 0,7 %.

* L'accord de cofinancement, qui couvre les années 2026 et 2027, soutiendra le développement de JNJ-4804, une thérapie expérimentale à base de co-anticorps qui cible l'IL 23 et le TNF, deux voies immunitaires impliquées dans l'inflammation auto-immune.

* Pablo Legorreta, directeur général de Royalty Pharma, a déclaré que ce médicament était prometteur pour les patients souffrant de maladies chroniques à médiation immunitaire et que l'accord s'appuyait sur les investissements de la société dans le domaine de l'immunologie, notamment sur des médicaments antérieurs ciblant le TNF.

* L'investisseur biopharmaceutique reçoit des redevances sur plus de 35 produits commerciaux, dont le Tysabri de Biogen et le Tremfya de J&J, tous deux destinés à lutter contre les troubles auto-immuns.

Valeurs associées

BIOGEN
187,9650 USD NASDAQ +2,24%
JOHNSON&JOHNSON
241,820 USD NYSE +0,58%
PFIZER
27,400 USD NYSE +1,37%
ROYAL PHARM RG -A
40,060 EUR Tradegate -1,91%
ROYAL PHARM RG -A
46,7100 USD NASDAQ +0,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président chinois Xi Jinping au Grand palais du peuple à Pékin, le 29 janvier 2026, en Chine ( POOL / Vincent Thian )
    Xi Jinping invite la cheffe de l'opposition taïwanaise à venir en Chine
    information fournie par AFP 30.03.2026 16:02 

    Le président chinois Xi Jinping a invité la cheffe du principal parti d'opposition à Taïwan à venir en Chine en avril, avec une délégation, une proposition qu'elle a "acceptée avec plaisir", mais qui pourrait lui coûter politiquement. Cheng Li-wun, cheffe du Kuomintang ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    GE AEROSPACE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 30.03.2026 15:52 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Des traders à la Bourse de New York
    Wall Street rebondit après les fortes pertes de la semaine dernière
    information fournie par Reuters 30.03.2026 15:44 

    La Bourse de New York a ouvert ‌en hausse lundi, rebondissant après le fort recul enregistré vendredi, tandis que le conflit au ​Moyen-Orient se poursuit et que les prix du pétrole restent élevés. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 395,77 points, ... Lire la suite

  • Image satellite du détroit d'Ormuz dans le Golfe et de l'île de Kharg, un point essentiel pour les exportations de pétrole brut de l'Iran ( AFP / Omar KAMAL )
    Iran: menacer Kharg, un levier pour Trump aux effets incertains
    information fournie par AFP 30.03.2026 15:37 

    Action militaire au sol ou menace d'anéantissement, l'île de Kharg, point névralgique de l'industrie pétrolière iranienne, est au coeur des dernières mises en garde de Donald Trump pour tenter de faire pression sur Téhéran. "Peut-être que nous prendrons l'île de ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank