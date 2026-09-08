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Royalty Pharma en baisse après l'échec d'un médicament contre le cholestérol de Novartis lors d'une étude
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 18:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** L'action de Royalty Pharma RPRX.O recule de 6% à 60,14 dollars en après-midi

** RPRX achète les redevances de futurs médicaments auprès de laboratoires universitaires et de sociétés biotechnologiques

** Le pelacarsen, médicament contre le cholestérol développé par le laboratoire pharmaceutique suisse Novartis NOVN.S , a échoué lors d'une étude très attendue

** RPRX précise que son accord de financement de 500 millions de dollars conclu avec Ionis IONS.O , partenaire de NOVN, a été structuré de manière à limiter les risques grâce à des redevances stables et prévisibles sur un autre médicament, le Spinraza, et à des gains potentiels liés au pelacarsen

** RPRX prévoit de récupérer l’intégralité de son investissement et de dégager un rendement positif modeste malgré l’échec du pelacarsen

** "Nous avions précédemment estimé à 1,6 milliard de dollars (les ventes combinées sur le marché final en 2032 pour le pelacarsen et l’olpasiran d’Amgen), ainsi qu’à 80 millions de dollars (les redevances, soit 1% du chiffre d’affaires de RPRX). Une opportunité manquée, mais les perspectives de croissance restent pratiquement inchangées" - Royalty Pharma

** RPRX réaffirme "son objectif de 4,7 milliards de dollars ou plus pour les recettes de son portefeuille en 2030"

** Compte tenu de l’évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 54,7% depuis le début de l’année

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