Royalement Vôtre Editions passe sous le contrôle d'Artemis par le rachat des participations de l'IDI et d'Audacia

Paris, le 18 janvier 2024 – Royalement Vôtre Editions est heureux d’annoncer qu’Artemis, qui avait précédemment investi dans le magazine en juillet 2018, a racheté les participations de l’IDI et d’Audacia pour en prendre le contrôle. Fort de 80 ans d’histoire, d’une des plus fortes diffusions françaises et d’une notoriété de marque internationale, Point de Vue continue son déploiement numérique et multicanaux. La fréquentation de son site a progressé de 117% entre 2022 et 2023* pour atteindre 10 millions de visiteurs uniques et l’engagement de son audience est cinq fois supérieure en moyenne à celle de ses concurrents. (* Source Google Analytics 2023 et 2022).

Artémis, qui renouvelle sa confiance à l’équipe en place, vient soutenir l’élan d’un news magazine dont la ligne éditoriale est fondée sur une grande exigence journalistique et une vision résolument positive.

Tatiana Nourissat, membre du comité exécutif de l’IDI et Charles Beigbeder, Président d’Audacia, ajoutent : « Nous sommes ravis d’avoir accompagné Adelaïde de Clermont-Tonnerre et ses équipes et participé à la croissance de Point de Vue. Les perspectives de développement sont nombreuses pour Point de Vue qui peut s’appuyer sur sa ligne éditoriale unique, sa notoriété en France et à l’international et sa trajectoire de croissance sur le digital. Nous souhaitons beaucoup de succès à Artémis et aux équipes de Point de Vue dans cette prochaine aventure. »