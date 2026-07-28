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Royal Caribbean revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la demande pour ses produits haut de gamme
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 12:34
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur de croisières Royal Caribbean

RCL.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfice annuel, misant sur une demande soutenue pour les destinations haut de gamme sur des îles privées et les croisières premium, malgré la persistance des incertitudes géopolitiques et macroéconomiques.

La société table désormais sur un bénéfice ajusté par action compris entre 17,73 et 17,87 dollars pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 17,10 à 17,50 dollars.

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