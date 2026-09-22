Royal Caribbean proche d'un accord à 3 milliards de dollars pour prendre 50% de Sandals

Royal Caribbean serait proche d'un accord pour acquérir 50% de Sandals pour 3 milliards de dollars, selon des informations du Financial Times. L'opération valoriserait la chaîne de complexes hôteliers des Caraïbes à 6 milliards de dollars. Les négociations restent toutefois en cours et aucune garantie n'existe quant à leur aboutissement. L'action Royal Caribbean a chuté d'environ 6% après la révélation des discussions.

Cette acquisition permettrait au croisiériste d'accélérer sa diversification au-delà de son activité historique et de renforcer son positionnement dans le secteur des vacances. Royal Caribbean exploite déjà plusieurs destinations privées pour ses passagers et cherche désormais à développer son offre de séjours terrestres. Sandals et sa marque Beaches comptent plus d'une douzaine d'établissements dans les Caraïbes, donnant au groupe un accès direct au marché des complexes touristiques tout compris.

Le projet intervient alors que Royal Caribbean traverse une période moins favorable en Bourse, avec un titre en recul d'environ 25% sur un an. Le groupe a notamment réduit ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires en raison d'une demande moins soutenue pour les croisières en Europe.