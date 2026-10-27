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Royal Caribbean en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 17:26

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

27 octobre - ** L'action Royal Caribbean RCL.N a progressé de 9,9 % à 308,45 dollars à la mi-journée

** L'opérateur de croisières relève ses prévisions de bénéfices pour l'exercice fiscal grâce à une forte demande dans les secteurs des loisirs et du voyage, malgré les tensions géopolitiques, après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre

** Révision à la hausse des prévisions de BPA ajusté pour 2026, désormais comprises entre 17,85 et 17,95 dollars, contre 17,73 à 17,87 dollars précédemment

** BPA ajusté du troisième trimestre de 6,57 dollars contre une estimation de 6,38 dollars – données compilées par LSEG

** “Les consommateurs privilégient les voyages et les expériences, même s'ils se montrent plus sélectifs quant à leurs dépenses,” explique Michael Gunther, analyste chez Consumer Edge

** Toutefois, la valeur médiane des prévisions de bénéfice ajusté de la société pour le quatrième trimestre est inférieure aux estimations des analystes

** Les sociétés comparables Norwegian Cruise Line NCLH.N et Carnival Corporation CCL.N ont chacune progressé d’environ 4 %

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture: RCL en hausse d'environ 1 %; NCLH et CCL.N en baisse d'environ 32 % et 12 % respectivement

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